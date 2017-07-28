Воспитателя лагеря в Подмосковье обвинили в растлении детей
Начато расследование уголовного дела по признакам совершения развратных действий в отношении двух несовершеннолетних, возбужденное против одного из воспитателей детского оздоровительного лагеря "Салют", что в Рузском районе Московской области. Правоохранители считают, что педагог развратил школьников без применения насилия.
"Как установлено следствием, в ночное время 25 июля 2017 года подозреваемый, находясь на территории лагеря, совершил развратные действия без применения насилия в отношении двух воспитанников 2005 года рождения", – сообщают в Следственном комитете.
С заявлением о произошедшем в полицию обратилась мать несовершеннолетнего. По словам женщины, 26 июля воспитатель совершил насилие сексуального характера по отношению к ее сыну, учащемуся в седьмом классе, сообщает телеканал 360.
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Он уже полностью признал свою вину. Сейчас идут следственные действия, собирается доказательная база. Расследование продолжается.
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