Морского черта из Мавритании задержали в Петербурге

На контрольном ветеринарном пункте в порту Санкт-Петербурга была задержана партия филе морского черта из Мавритании весом в 12 тонн, передает Flashnord. В ходе проверки было выявлено, что ветеринарный сертификат на груз был оформлен по устаревшей форме. Кроме того, в ходе физического досмотра удалось установить, что даты производства продукции не соответствуют заявленным в сопроводительных документах, рассказали в региональном управлении Россельхознадхора. Движение партии филе морского черта было приостановлено, составлены протоколы об административном правонарушении.