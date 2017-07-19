Трехлетняя девочка пять дней гостила у мертвой бабушки

В Ульяновске трехлетняя девочка пять дней провела рядом с телом умершей бабушки. Мама малышки в это время была в Турции.

Ничего не подозревающая женщина отдыхала, не сильно беспокоясь, что родные перестали выходить на связь, сообщают ульяновские СМИ со ссылкой на губернатора Сергея Морозова.

По сообщению издания Media73.Ru, женщина регулярно звонила родным из-за границы. Но в какой-то момент связь оборвалась. Вернувшись с отдыха, она обнаружила свою дочь рядом с телом пожилой женщины. По оценкам экспертов, бабушка на тот момент была мертва уже около пяти дней.

"В настоящее время прокуратура Засвияжского района проверяет исполнение должностными лицами органов системы профилактики законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", – сообщают в местной прокуратуре. У девочки диагностирован сильный невроз.

В Ульяновске трёхлетняя девочка провела пять дней в квартире с трупом бабушки https://t.co/D1r1ozDJFB — Media73.ru (@_media73_) 19 июля 2017 г.

Малышка находится в неврологическом отделении детской больницы Ульяновска, сообщают в региональном Минздраве. С ней работают специалисты.