87-летняя бабушка выжила после трех дней блужданий в лесу
Заявление о пропаже 87-летней женщины поступило в полицию деревни Подборной Белозерского района Курганской области от родственников. По словам близких пенсионерки, она ушла из дому, оставив записку с указанием местонахождения тайника с "похоронными" деньгами, пишет URA.RU.
Женщина написала, что "устала жить". Родные поняли: бабушка решила свести счеты с жизнью. Сначала ее пытались найти местные жители, затем к ним подключились спасатели МЧС.
"Поисковые работы продолжались в течение трех суток. Вместе с сотрудниками МЧС России (из числа аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Курганской области) в поисках женщины участвовали сотрудники полиции и волонтеры. Всего было задействовано 62 человека, 11 единиц техники", – сообщает ведомство.
Однако спустя трое суток пропавшая женщина самостоятельно вернулась. Она жива, здорова и, по сообщениям из Подборной, в медицинской помощи не нуждается.
Руководивший спасательными мероприятиями Глава администрации Вагинского сельского совета Михаил Игошин передал спасателям слова бабушки: "Неужто я в своем собственном лесу могла заблудиться!" Старушка заметила, что панику из-за нее подняли зря.
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