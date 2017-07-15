Севастополь впервые проводит фестиваль экстремальных видов спорта

Севастополь на два дня захватили спортсмены-экстремалы. 15 и 16 июля в городе проходит фестиваль водных экстремальных видов спорта X Fest.

Программа фестиваля обещает зрителям захватывающее зрелище. Дисциплин, в которых свое мастерство показывают спортсмены, несколько: вейкбординг, флайбординг, показательные выступления на водных мотоциклах, а также первенство по скейтбордингу.

Ожидается, что фестиваль станет одним из главных событий лета в Севастополе, на который съедутся любители и профессионалы экстремального спорта со всей России. На площадках фестиваля организаторы ожидают более 10 тысяч гостей.

15 июля в Севастополе стартовал фестиваль экстремальных видов спорта X Fest



Матч ТВ представляет фотоотчет первого дня фестиваля pic.twitter.com/5f8dm5KC6a — Матч ТВ (@MatchTV) 15 июля 2017 г.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников во время посещения фестиваля пообщался с журналистами и сообщил им, что X Fest может стать регулярным.

"Если он пройдет качественно, и мы увидим, что это интересное событие, а у нас принято, если событие интересное – мы всегда его продолжаем… Я думаю, и здесь может также произойти", – сказал Овсянников.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Севастополя, сообщает ТАСС. Вход на фестиваль свободный, для гостей организовали городок с ярмарками, зонами питания, спортплощадками, тренингами и мастер-классами. На главной сцене запланирована развлекательная программа с участием известных диджеев.





