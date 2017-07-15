Пьяная пациентка разбила лицо врачу скорой помощи

В Люберецком районе Подмосковья 24-летняя пациентка напала на приехавшую по вызову женщину-фельдшера. По предварительным данным, нападавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС.
Установлено, что во время оказания медицинской помощи пациентка спровоцировала словесную ссору, а затем нанесла множественные удары руками по различным частям тела 32-летней фельдшеру. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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