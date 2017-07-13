В центре Калининграда произошла странная массовая драка
Драка выглядит довольно странно, поскольку происходит прямо на пешеходном переходе. В конфликт вмешались прохожие. Но утихомирить драчунов сразу не получилось, передает телеканал "360". Однако вскоре страсти утихли, и стороны разошлись по своим делам.
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