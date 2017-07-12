Восьмиклассница забеременела от мигранта под Петербургом

Гинеколог Токсовской районной больницы Ленинградской области во время осмотра диагностировал у 15-летней ученицы восьмого класса беременность сроком 20 недель, передает АН "Оперативное прикрытие". Информация об этом была передана в Кузьминский отдел полиции. В интимной близости с ребенком был изобличен 21-летний мигрант из Таджикистана. По версии правоохранителей их связь длилась полтора года. Встречи проходили в квартире молодого человека в Мурино. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".