Свадьбу в кафе на Урале испортила забытая мина

Администрация кафе "Рататуй" на улице Уральских рабочих в Екатеринбурге была вынуждена попросить удалиться молодоженов и их гостей, отмечавших свадьбу у них в заведении, передает URA.Ru. Причиной стал пакет с миной, который забыли предыдущие посетители. Чтобы не поднимать панику сотрудника кафе сказали отдыхающим, что из-за неполадок в платежной системе заказывать угощения и выпивку у них больше нельзя. Те покинули помещение. Приехавшие на место саперы установили, что мина была учебной и не представляла угрозы для посетителей и сотрудников заведения.