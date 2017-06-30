Резвая бабушка устроила гонки с полицией
Нэнси Страдер была арестована в пригороде Техаса. Сотрудники полиции остановили ее автомобиль после того, как он выехал на полосу встречного движения. Женщина притормозила, но когда полицейские попросили ее выйти из машины, она не подчинилась и сбежала.
После гонок с преследованием бабулю все-таки вытащили из пикапа и надели на нее наручники. Старушка была очень удивлена и крайне недовольна, заявив, что всего лишь хотела купить кофе и бутерброд.
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