Резвая бабушка устроила гонки с полицией

81-летнюю женщину арестовали прямо около ее собственного автомобиля. Она искала ближайшее кафе, поэтому не стала тратить время на разговоры с полицейскими и умчалась по встречной полосе.

Нэнси Страдер была арестована в пригороде Техаса. Сотрудники полиции остановили ее автомобиль после того, как он выехал на полосу встречного движения. Женщина притормозила, но когда полицейские попросили ее выйти из машины, она не подчинилась и сбежала.

После гонок с преследованием бабулю все-таки вытащили из пикапа и надели на нее наручники. Старушка была очень удивлена и крайне недовольна, заявив, что всего лишь хотела купить кофе и бутерброд.



