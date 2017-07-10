Почему не стоит доверять советам местных в турпоездках

Путешественники помешались на инсайдерах. Все журналы кишат экспертами, которые делятся своими любимыми местами и рекомендуют отступать от привычных шаблонов. Туда, сюда не ходи – очень туристически будет. Советы от local people возведены в культ и активно используются как маркетинговый ход в туриндустрии.

Неправильно перехватить обычный сэндвич в булочной. Нужно отправиться в сэндвичную "А" в район "Б" к дядюшке "В", который делает лучшие роллы в городе из пшеничной тортильи с мускусной уткой, выращенной под музыку Бетховена. Простые туристы превратились в участников бесконечных квестов, когда от поездки нужно обязательно получить концентрированную дозу аутентичного колорита, побыть немного местным. Все, что написано в путеводителях, в одночасье стало моветоном. Мол, верить нужно не издательствам и авторам, а обычным жителям города.

Вот мой опыт в трех историях: почему не всегда стоит доверять туристическим инсайдерам, как уберечь себя от разочарования, и почему проторенные туристические тропы не стоит сбрасывать со счетов.

История первая





Порой бывает так, что в Риге я сама рассказываю местным, куда стоит пойти и что нового открылось в городе. Но однажды я решила довериться советам своего знакомого. Обычно после раннего рейса я завтракаю в сетевой кофейне. Там есть все, чтобы переключить внутренний тумблер с режима "московский стресс" на "рижскую неспешность" – бокал франчакорты, крости (картофельные оладушки) с лососем, теплый ягодный пирог с ванильным соусом, свежевыжатый сок, большая чашка кофе, вид на старый город и мягкий диванчик в укромном уголке. В один из моих приездов знакомый посоветовал модный гастробар с круглосуточными завтраками. Он охарактеризовал заведение как звезду латышского ресторанного бизнеса, и я купилась.

"Пилить" до места встречи пришлось добрых полчаса, попутно сверяясь с Google и созерцая здания разной степени обшарпанности. Гастробар находился в здании казино, найти вход было непросто: я долго маячила в больших панорамных окнах перед официантами, как юродивая, пытаясь открыть все, что напоминало дверь. Наконец, плюхнувшись на диван, я открыла меню. Драники с лососем, маринованным в свекольном соке, и деревенской сметаной должны были стать залогом хорошего дня, а принесли разочарование. Минимум небрежно прокрашенной рыбы на тарелке, обычная сметана и невкусный кофе.

Второй промах случился с модным рестораном в одном из отелей. У меня была назначена встреча и я, как обычно, на ходу переписываясь в мессенджерах, приземлилась за столиком. Через какое-то время появилась подруга, которая обратила внимание, что последние 15 минут я провела в опасной зоне – повсюду были лужицы чего-то пролитого. Мы пересели, и в момент разговора, переставляя салфетницу, обнаружили крошки и семечки от хлеба, оставшиеся от предыдущих гостей. Еда тоже была так себе.

Две гастрономические неудачи за один день я компенсировала, как ни странно, в самом туристическом месте – из тех, которые местные как раз обходят стороной и готовы клеймить позором своих гостей за check-in там. Превосходный тартар с сырно-инжирными кружевными чипсами, пельмени с олениной, дегустация домашних наливок, ягоды для которых владелец ресторана Марис собирает собственноручно в садах и огородах многочисленной родни где-то в Видземе, укрепили меня в мысли, что не все туристическое так страшно, как его малюют инсайдеры.

История вторая





Идея поездки на греческий полуостров Пелопоннес изначально подразумевала плотное общение с местными. На нас, трех путешествующих, пришлось целых три местных "трипэдвайзера" в виде инициативной группы гречанок, которых мы нашли на сайте для индивидуальных путешественников. Провалы на всех пунктах маршрута следовали одним за другим.

Два часа мы потратили на лекцию о местном супер-изюме (без дегустации), по дороге заехали на какую-то полузаброшенную спортивную базу на берегу озера, где тренируется греческая команда по каноэ. Дегустация белых вин из Асиритико происходила из непонятных бокалов, а само вино было плохо охлажденным. За романтическим ужином мы отправились "туда – не знаю куда", и на поверку это оказалось самой обычной таверной. "Лучший на побережье" гаврос оказался кучкой самой обычной мелкой пережаренной рыбешки. Обед в ресторане родного дяди запомнился тремя "Ж": жареным, жирным и жутко углеводным. К греческой еде все это не имело никакого отношения, даже мой любимый сыр халумни был покрыт толстой коркой кляра и безжалостно выкупан во фритюре, это вместо нежного подрумянивания на гриле.

Вечером мы отправились на прогулку в Патрах, как делают все местные и туристы. Мы шли по центральной улице, в стороне оставались симпатичные бутики и кафе, где люди пили и ели что-то заманчиво вкусное и было видно, что они получали удовольствие. Но мы не искали легких путей: по программе значился самый вкусный гирос в городе. Через полчаса мы прибыли к унылой забегаловке с пластиковой мебелью. Еще через 10 минут мы получили свои заветные питы, ничем не примечательные и сухие. В чем корень зла я поняла позже, когда мы с нашим гидом оказались вместе на завтраке в отеле. Гурман и "мисс гастрономическое совершенство", которая на протяжении трех суток мучила нас самой невкусной едой на всем полуострове, уминала белый хлеб долгого хранения для тостеров с вареньем, запивая кока-колой. В общем, была права моя бабушка, никогда не доверявшая людям, которые не умеют вкусно есть.

История третья





Когда 90% времени ты путешествуешь самостоятельно, так или иначе приходится вступать в коммуникацию с местными, особенно если арендуешь у них апартаменты. Пожилой мужчина, хозяин моей хорватской квартирки в Трогире, всячески интегрировал свою гостью в местную жизнь. Приносил по утрам булочки к кофе, вел разговоры о погоде, природе, политике и звал на ежевечерние семейные посиделки. И мне бы оставить доверительный уровень отношений на этом этапе, но я захотела последовать его советам.

Суперпляж, которые презентовали мне как самое веселое место, где тусуются "аборигены", оказался миксом лежбища дородных хорватских домохозяек и детской площадки. Первые пили пиво и постоянно что-то жевали. Вторые перемещались как роботы–пылесосы. Я сбежала через два часа вместе с первой лодкой.

В ресторане старого приятеля Драгана я навсегда расхотела есть пасту с морепродуктами. Вкус и вид спагетти в луже оливкового масла с панцирями и ракушками до сих являются мне в первых строчках меню раздела "Паста". Но главное фиаско я потерпела в баре с "аутентичной атмосферой". Из типично локального была лишь суровая (как большинство в Средней Далмации) официантка, лениво ругающаяся на всех мужчин и женщин моложе 40 лет, громкая музыка и не очень чистый стол. Я хотела заказать бокал просекко и радостно ткнула пальцем на Prošek. В моем понимании оно так и выглядит на хорватском. Каково было мое изумление, когда мне принесли что-то сладкое, тягучее и плохо пьющееся, больше похожее на дешевый молдавский вермут. Оказалось, что прошек – десертное вино с травами. Но в барах для местных об этом же не предупреждают, да.