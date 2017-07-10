Возмутивший Путина "борзотой" директор завода пошел на крайние меры
Зарплаты на общую сумму 7,5 миллиона рублей недополучили 86 рабочих Нижнетагильского завода. Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Кувайшев заявил, что необходимо выяснить, действительно ли директор предприятия употреблял столь резкие выражения во время переговоров с трудовым коллективом, как сообщают рабочие (сам руководитель утверждает, что ничего подобного не говорил).
"Сейчас ведется работа по поиску денег. Там назначен конкурсный управляющий, они ведут диалог. Ищем пути, откуда взять деньги, помочь предприятию для того, чтобы оно расплатилось с работниками", - цитирует Куйвашева "Интерфакс".
Проверку по факту невыплаты зарплаты работникам Нижнетагильского завода изоляционных изделий уже начал Следственный комитет России. Вскоре к расследованию подключится и Генпрокуратура.
Президент Владимир Путин на встрече с главой региона 9 июля сообщил, что на директора завода поступила жалоба. Глава государства, в частности, процитировал письмо рабочих и поинтересовался, "откуда эта борзота, такое хамское отношение к людям". В жалобе рабочие привели высказывание директора завода – тот заявил, что выдаст деньги только после личной просьбы президента.
С журналистами директор нижнетагильского предприятия Сергей Янковец общаться отказывается. Сотрудникам радиостанции "Говорит Москва" пришлось прослушать мелодию ожидания – известную композицию "Я счастливый как никто". Ответив, наконец, на звонок, Янковец заявил, что "не будет ничего говорить радиостанциям".
Влюбленные рассказали о радостном событии
Известная телеведущая уверена, что от ее зависимости нет исцеления
Парню грозит летальный исход
Супруга футболиста внесла ясность в сложную ситуацию