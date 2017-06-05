Звезду "Улиц разбитых фонарей" жестоко избили

Несчастье произошло с российским актером Геннадием Свирем. Он обратился в полицию Санкт-Петербурга 5 июня с заявлением об избиении и ограблении неизвестным.

Инцидент с артистом, известным, в частности, по сериалу "Улицы разбитых фонарей", произошел на проспекте Передовиков, в восточной части города. Хулиган расправился со Свирем из-за замечания по поводу непристойного поведения в общественном месте.

По словам актера, он увидел, как мужчина справляет нужду возле подъезда. Свирь сделал ему замечание, после чего между ними началась перепалка. Затем неизвестный ударил артиста по голове, и он потерял сознание, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Когда Геннадий очнулся, то не увидел ни оппонента, ни своего травматического пистолета "Оса", который, судя по всему, прихватил с собой злоумышленник. По факту случившегося полиция проводит проверку.

Отметим, Генндий Свирь снимался в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей – 9", "Литейный" и "Морские дьяволы – 3". В его послужном списке – также фильмы "Перекресток", "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Из ада в ад", "Икорный барон" и "Зал ожидания".

Напомним, в апреле похожий инцидент произошел с актером Театра содружества артистов драмы в Москве. Тогда неизвестный брызнул в лицо мужчине из газового баллончика. Артист получил химический ожог глаз и был доставлен в больницу. Имя 27-летнего пострадавшего не разглашается.