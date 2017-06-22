Отец и сын погибли в "электрическом" озере под Иркутском

Отдыхавший на Иркутском водохранилище мужчина попытался спасти из озера своего сына, которого при купании ударило током. Прибывшие на место происшествия медики не смогли вернуть их к жизни.

Восьмилетний мальчик купался в озере рядом с частной пристанью, недалеко от него на берегу находился его 42-летний отец, передает Life.ru. Через какое-то время ребенок позвал родственника на помощь. "Папа! Меня ударило током!" – крикнул он.

Мужчина прыгнул в озеро, чтобы спасти сына, однако в результате они оба погибли в озере. Очевидцы трагедии вызвали "скорую", и уже через несколько минут на место происшествия прибыли медики, спасатели и сотрудники госинспекции по маломерным судам.

Врачи "скорой помощи" пытались вернуть мужчину и его сына к жизни на протяжении получаса с помощью массажа сердца и искусственного дыхания, они использовали дефибриллятор и уколы адреналина. Тем не менее, медикам не удалось спасти отдыхающих.

По словам местных жителей, в дождливую погоду в Иркутском водохранилище действительно чувствуется электрический ток. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, что уже с начала лета в Иркутской области в открытых водоемах утонули десять детей. Добавим, что сравнительно часто жители региона гибнут от электрического тока. Например, в мае 2017 года рыбак погиб на берегу озера, задев удочкой провода линии электропередач.