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Регионы

Многодетным семьям Севастополя помогли с жильем

Севастополь. Фото: GLOBAL LOOK press\Sergey Kovalev
Временно исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Овсянников вручил 20-и многодетным семьям региона денежные сертификаты на покупку квартиры или строительство дома. По его словам, в этом году в городском бюджете на улучшение жилищных условий предусмотрено 95 миллионов рублей, а размер единовременной денежной помощи увеличен.
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Как отметил врио главы региона, финансовая помощь дает многодетным севастопольцам возможность действительно улучшить жилищные условия. Овсянников подчеркнул, что свидетельства выдаются согласно очереди. "Никаких преференций и исключений не делается", – подчеркнул он.

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По словам Дмитрия Овсянникова, городские власти стараются улучшить условия проживания не только многодетным семьям, но и другим категориям социально незащищенных групп граждан. Губернатор подчеркнул, что получатели денег сами решают, на что их потратить: построить дом, купить его или квартиру.

"Это ресурс, который они могут использовать по своему усмотрению, но только на решение жилищного вопроса", – отметил он. Обналичить полученный сертификат нельзя, но можно прийти в банк и внести документ как платеж по ипотеке, или прийти к девелоперу и расплатиться им за метры.

Как рассказала мама четверых детей Наталья Щитова, она ждала возможности улучшить жилищные условия 20 лет. Все это время ей приходилось с детьми и пожилой мамой жить в однокомнатной квартире.

"Нам вчера позвонили из правительства и сказали, что нужно приехать и получить свидетельство, – рассказала она новостному порталу Forpost. – Мы очень рады, для нас это стало неожиданностью. Теперь на полученные 2,7 миллиона рублей мы планируем купить дом".

По словам Дмитрия Овсянникова, в этом году в городском бюджете на улучшение жилищных условий предусмотрено 95 миллионов рублей. При этом размер единовременной денежной помощи увеличен на 20% в расчете на каждого члена семьи. То есть, семья из шести человек получает на новое жилье до 3,5 миллиона рублей."В следующем году постараемся оказать помощь 25 – 30 семьям", – заверил он.

Размер единовременной денежной выплаты превышает 650 тысяч рублей на каждого члена многодетной семьи. Сегодня сертификаты на получили 20 семей или почти 100 человек.

Автор: Денис Попов21 июня 2017, 15:24

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