Как будет развиваться Севастополь

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в рамках III Ялтинского международного экономического форума представил стратегию развития города. Программа рассчитана на срок до 2030 года.

Документ предусматривает серьезный рывок в социально-экономическом развитии Севастополя. Так, в течение следующих нескольких лет до 2020 года в строительство и ремонт городских дорог будет инвестировано более 20 миллиардов рублей.

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Кроме того, завершится строительство крупного индустриального парка, в котором будут созданы 1500 новых рабочих мест. Также серьезное внимание в программе уделяется развитию судостроения. Так, к 2024 году планируется увеличить оборот отрасли почти в семь раз.

Кроме того, будет значительно увеличен объем вылова рыбы. Всего планируется более чем в два раза увеличить производимый в городе валовый региональный продукт. Доля собственных доходов бюджета превысит 70 процентов.

Вместе с тем в городе русской воинской славы продолжит формироваться качественная и общедоступная городская среда. По итогам реализации программы город должен войти в первую десятку наиболее популярных туристических мест в стране. "Севастополь – это геостратегический, культурно-исторический, гуманитарный и туристический центр России на Черном море", – заявили городские власти.





Ранее Овсянников отметил, что воссоединение Севастополя с Россией стало толчком для стремительного развития города. Так, по его словам, была начата программа расселения из аварийного жилья, обновлено оборудование в медицинских учреждениях, выделено жилье для детей-сирот, ремонтируются дороги. "По всем направлениям экономики города уже в 2016 году начался существенный рост. Для сведения: если у нас в 2015 году бюджет города был 18 млрд рублей, в 2016 году – уже 25 млрд рублей, а в 2017 году – 37,5 млрд рублей", – сказал он.



III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. Ожидается, что в его рамках будут подписаны соглашения на сумму более 100 миллиардов рублей. На мероприятие уже прибыли около полутора тысяч участников из десятков государств. Самой многочисленной зарубежной делегацией стала итальянская. Стоит отметить, что в 2016 году форум посетили гости из 50 стран, в рамках мероприятия было заключено 12 инвестиционных соглашений.

