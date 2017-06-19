Росатом и Газпромбанк объявили о совместном проекте в Адыгее и Краснодарском крае

Входящая в группу Росатом компания "ВетроОГК" и Газпромбанк подписали первое соглашение о финансировании масштабного проекта на юге России. Речь идет о строительстве ветропарков в Адыгее и Краснодарском крае.

Общий объем финансирования согласно подписанного кредитного соглашения сроком на 10 лет превышает 63 миллиарда рублей. Средства будут предоставлены "ВетроОГК" на принципах проектного финансирования, согласно которым основным денежным потоком для обслуживания долга будет служить выручка компании по договорам о предоставлении мощности на основе использования возобновляемых источников энергии.

В 2016 году на Международном инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение о строительстве первого в Адыгее ветропарка мощностью 150 мегаватт в Шовгеновском районе. Он позволит снизить дефицит энергосистемы республики примерно на треть.



Как пояснял ранее ТАСС руководитель отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности Министерства строительства Адыгеи Байзет Гутте, выручка от реализации электроэнергии ветропарка "Шовгеновский" составит три миллиарда рублей в год. Строительство этого важного для экономики республики объекта начнется в 2017 году и завершится через год.

Ветропарк или ветряная электростанция – это несколько ветрогенераторов, собранных в одном или нескольких местах и объединенных в единую сеть. Крупные ветряные электростанции могут состоять из 100 и более ветрогенераторов, которые позволяют использовать экономически эффективно энергию даже самых слабых ветров – от 4 метров в секунду.

С помощью ветрогенераторов сегодня можно не только поставлять электроэнергию в сеть но и решать задачи электроснабжения локальных или островных объектов любой мощности. На сегодня ветропарки занимают долю около 2.5% в мировой выработке электроэнергии.