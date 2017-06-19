Последний удар током зацепер снял на свой телефон

Решившего прокатиться на крыше электрички зацепера ударило током. Все, что известно из снятого самим пострадавшим ролика – это произошло в районе станции "Ивантеевка-2" Ярославского направления.

Судя по происходящему, парень и сам не ожидал, что примет на себя удар током напряжением около трех тысяч вольт. Подростка начало трясти, но благодаря своим приятелям он смог оторвать руки от конструкции электрички, находящейся под высоким напряжением.

"Больше не трогай. Еще хорошо закончилось", – посоветовал экстремалу один из друзей.

На канале YouTube, опубликовавшем ролик, это видео по дате самое последнее. О дате и времени съемки, а также о нынешнем состоянии парня, как и о его личности, пока ничего не известно.