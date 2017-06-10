В тоннеле московского метро погиб зацепер

На станции метро Братиславская Люблинско-Дмитровской линии погиб пассажир. Как рассказали в пресс-службе подземки, мужчина попытался прокатиться до следующей станции, уцепившись за зеркало поезда, однако трюк обернулся трагедией, передает РИА Новости.

"Наряд скорой медицинской помощи констатировал смерть мужчины с предварительным диагнозом: "перелом основания черепа", – заявили в пресс-службе метро.

Обстоятельства трагедии полиции помогли установить камеры видеонаблюдения. Отмечается, что личность погибшего не установлена, на вид ему около 30 лет.

Между тем, по данным РЕН ТВ, тело зацепила нашли в тоннеле метрополитена. В настоящее время подробности инцидента устанавливаются.



