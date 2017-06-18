В Подмосковье мужчина зарезал собутыльника

В одну из больниц из квартиры в доме на Вертолетной улицы в городе Люберцы Московской области был доставлен мужчина с ножевым ранением. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось – пострадавший скончался на следующий день, передает телеканал "360". Ранение он получил в ходе совместного распития спиртных напитков вместе с товарищем. Его полиция вычислила и задержала. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".