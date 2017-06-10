Мертвый пациент три месяца пролежал в подвале больницы под Владимиром

Уголовным делом закончился скандал с гибелью пациента в одной из больниц во Владимирской области. 39-летний Сергей Макаров был госпитализирован еще в сентябре 2016 года. Ему был поставлен диагноз "пневмония", после чего проведен курс неотложных процедур. На следующий день мужчина пропал из палаты. Работники медицинского учреждения его ухода не заметили. Сосед рассказал. что тот самостоятельно ушел. Однако дома он не появился, поэтому родственники заявили о пропаже. Только к середине декабря его тело было найдено в подвале техническим сотрудником клиники. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Теперь по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", передает РИА Новости.