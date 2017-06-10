В Приморье локомотив насмерть сбил трех детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения железнодорожного транспорта после трагической гибели трех детей на перегоне в Надеждинском районе Приморского края. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Сообщается, что группа детей шла по путям. Машинист применил экстренное торможение, однако ему не хватило расстояния для полной остановки. Сообщается, что трое детей погибли, еще один пострадал.