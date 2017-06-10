В Подмосковье стрелок тяжело ранил прохожих

В городе Раменское Московской области мужчина открыл огонь по прохожим из окна своего дома, передает Life.ru. Сообщается о двух тяжелораненых пострадавших, и об одном, получившем ранение в ногу. В городе проводится полицейская спецоперация. Правоохранители подозревают, что в квартире, где укрылся стрелок, могут быть убитые. На место прибыли экстренные службы города.