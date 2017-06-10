Поезд сбил коляску с младенцем в Подмосковье

В больницу города Озеры в Московской области с закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен двухмесячный ребенок, передает Life.ru. Травму ребенок получил на железнодорожном переходе, когда коляску с ним задел прибывающий поезд. Мать мальчика была в наушниках и не слышала сигнала машиниста.