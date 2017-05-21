Особо опасный преступник сбежал из СИЗО

Утром 21 мая из СИЗО-1 ГУФСИН России по Челябинской области совершил побег опасный преступник, передает РИА Новости. 34-летний Сергей Рудиковский осужден сразу по нескольким тяжким статьям за убийство, грабеж, мошенничество, разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Он был приговорен к 24 годам лишения свободы. Обстоятельства побега устанавливаются. Ведется поиск беглеца.