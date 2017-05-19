На месте взрыва в Сочи ищут выживших

По оперативной информации под завалами жилого дома на улице Грибоедова в Хостинском районе Сочи могут находиться люди, передает Life.ru. К поиску выживших подключены десять человек из оперативной группы спасателей и две единицы техники. Напомним, в результате взрыва газа одноэтажный дом барачного типа оказался полностью разрушен. По предварительным данным, один человек погиб. Точная информация о жертвах и пострадавших уточняется.