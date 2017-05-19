Взрыв в Сочи разрушил дом

Вечером 19 мая в жилом доме на улице Грибоедова в Хостинском районе Сочи произошел взрыв, передает ГТРК "Кубань". Сообщается, что в результате здание было полностью разрушено. Информация о пострадавших и жертвах ЧП уточняется. По предварительным данным, один человек погиб. На месте работают экстренные службы города. Причиной произошедшего называется взрыв газа. Для уточнения всех обстоятельств на место выехала следственная группа.
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