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Взрыв в Сочи разрушил дом

Продолжение: На месте взрыва в Сочи ищут выживших
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Вечером 19 мая в жилом доме на улице Грибоедова в Хостинском районе Сочи произошел взрыв, передает ГТРК "Кубань". Сообщается, что в результате здание было полностью разрушено. Информация о пострадавших и жертвах ЧП уточняется. По предварительным данным, один человек погиб. На месте работают экстренные службы города. Причиной произошедшего называется взрыв газа. Для уточнения всех обстоятельств на место выехала следственная группа.

19 мая 2017, 21:51

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