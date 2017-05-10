В Петербурге школьник покалечился при игре в пейнтбол

От дома №69 по Индустриальному проспекту в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии был доставлен ученик девятого класса. "По версии следствия, школьник упал в проем в полу комнаты, расположенной на втором этаже указанного дома, во время игры в пейнтбол", – цитирует Flashnord пресс-службу регионального управления Следственного комитета России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследование продолжается.