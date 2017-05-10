В Красноярске на ходу загорелся трамвай с пассажирами

Утром 10 мая в Красноярске вспыхнул идущий на полном ходу трамвай, передает сайт НТВ.Ru. Сообщается, что в салоне находились около десяти человек, все они успели вовремя покинуть транспорт. Вагоновожатая безуспешно пыталась своими силами потушить огонь. Она попала в больницу с ожогами. Трамвай выгорел полностью. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.