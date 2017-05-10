Из подмосковного пруда выловили тело мужчины с перерезанным горлом

В пожарном пруду на Приветливой улице в городе Серпухове Московской области сотрудники полиции обнаружили тело 26-летнего мужчины с перерезанным горлом, передает телеканал "360". По подозрению в убийстве был задержан 26-летний знакомый погибшего. По версии следствия, он напал на своего приятеля во время ссоры, вспыхнувшей в ходе совместного распития алкоголя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".