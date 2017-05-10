Смертельный пожар под Петербургом попал на видео

В ночь на 10 мая в частном доме в деревне Куттузи Ломоносовского района Ленинградской области начался пожар. Очевидцы сняли произошедшее на видео. Запись опубликовал портал Life.ru. Сообщается, что площадь возгорания составила 48 квадратных метров. Погибла хозяйка дома, женщина 1933 года рождения.
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