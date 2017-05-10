На Ямале хулиганы от скуки расправились с бездомным

В городе Тарко-Сале на Ямале полиция задержала двух подозреваемых в жестоком убийстве бездомного, передает URA.RU. На теле были обнаружены многочисленные рубленые раны и следы от выстрелов из пневматического пистолета.

По версии следствия, два местных жителя катались на машине, увидели двух бомжей и ради развлечения стали их избивать. Одному бездомному удалось убежать, второго затолкали в машину и увезли в лес. После издевательств злоумышленники расправились со своей жертвой, тело спрятали, орудия убийства и одежду выбросили, а автомобиль тщательно вымыли. Труп обнаружил обходчик во время осмотра трубопровода.

Следователи установили личность погибшего. Позже был найден сбежавший товарищ бездомного, а также очевидец, который видел момент похищения и запомнил номера и марку машины. Подозреваемые находятся под стражей и дают признательные показания. Расследование продолжается.