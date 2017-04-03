В Подмосковье полицейские со стрельбой задержали лихачей на BMW

В Клинском районе Московской области сотрудники ДПС были вынуждены применить оружие, преследуя лихачей на BMW. Инцидент произошел на участке трассы А108, передает Life.ru.
Полицейские заметили автомобиль, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, и потребовали остановиться. Однако просьба правоохранителей была проигнорирована.
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