В Подмосковье полицейские со стрельбой задержали лихачей на BMW

В Клинском районе Московской области сотрудники ДПС были вынуждены применить оружие, преследуя лихачей на BMW. Инцидент произошел на участке трассы А108, передает Life.ru.

Полицейские заметили автомобиль, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, и потребовали остановиться. Однако просьба правоохранителей была проигнорирована.

На дороге Лотошино – Суворово – Клин нарушителей удалось заблокировать. Тогда из иномарки выбежали двое молодых людей и попытались скрыться. Полицейские начали погоню, предупредив злоумышленников о применении оружия в случае неподчинения. Когда и это требование было проигнорировано, сотрудники ДПС сделали несколько выстрелов в воздух.

В настоящее время водитель BMW задержан, он находился за рулем, несмотря на то, что ранее был лишен прав. Поиски второго участника погони продолжаются.



