Житель Подмосковья убил сына одним ударом

В поселке Виноградово Воскресенского района Подмосковья произошло убийство. Как сообщает телеканал "360", 57-летний мужчина ударил 33-летнего сына, в результате чего тот скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Причина конфликта не уточняется.
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