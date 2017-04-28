Жительницу Подмосковья ограбили на четыре миллиона

В дежурную часть отдела полиции по Раменскому району Московской области обратилась жительница деревни Малое Саврасово, которая заявила, что в ее дом пробрался грабитель. Сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей, передает телеканал "360".

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.