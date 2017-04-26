В магазине Сыктывкара нашли "крыску Лариску"

Жители Сыктывкара нашли мышь, живущую в ящике с овощами в сетевом магазине. Покупатели в Сети возмутились соседству продуктов питания и самовольной захватчицы "жилплощади".

Автор фотографии, размещенной в соцсети "ВКонтакте", Виктория Бахтина сообщила, что животное "стресса не испытывает и ни в чем не нуждается". Также комментаторы отметили, что мышь умело выбрала место обитания, поскольку на клубнях свеклы ее сложно разглядеть.



