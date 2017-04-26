В магазине Сыктывкара нашли "крыску Лариску"
Автор фотографии, размещенной в соцсети "ВКонтакте", Виктория Бахтина сообщила, что животное "стресса не испытывает и ни в чем не нуждается". Также комментаторы отметили, что мышь умело выбрала место обитания, поскольку на клубнях свеклы ее сложно разглядеть.
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