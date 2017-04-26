В Крыму нашли полный сокровищ корабль

Дайверы обнаружили в Крыму затонувший в 1943 году пароход с сокровищами. Предполагается, что судно предназначалось для вывоза ценностей с оккупированного немцами полуострова.

Пароход Boy Federsen (бывший "Харьков") обнаружила в районе между Севастополем и мысом Тарханкут российская подводно-исследовательская экспедиция. "Во время поиска подводной лодки Д-4 в квадрате ее боевого дежурства было обнаружено крупное судно. После гидроакустических измерений сопоставили с потерянным в этом районе судном "Харьков" (Boy Federsen), идентификация судна – 95%", – заявил руководитель экспедиции Роман Дунаев.

Пароход Boy Federsen был спущен на воду в 1919 году, в 1941-м при отступлении советских войск был взорван в Николаеве. Германские инженеры подняли судно с грунта, отремонтировали и ввели в строй.

В августе 1943 года Boy Federsen вместе с другими судами следовал в составе конвоя в Черном море в охранении румынских эсминцев. Конвой атаковали советские самолеты. В результате атаки корабль получил попадания торпедами в корму с левого борта, а также в центральную часть правого борта. На следующий день при попытке буксировки пароход затонул неподалеку от Евпатории и лег на дно.

Ранее широкий резонанс вызвала история о находке британским коллекционером Ником Мидом золотых слитков в танке Т-54. Мужчина приобрел машину на интернет-аукционе eBay за 37 тысяч долларов. Ценную находку Мид обнаружил в топливном баке в тот момент, когда изучал покупку вместе с механиком Тоддом Чемберленом.

Британец нашёл в советском танке Т-54 золотые слитки стоимостью €2,3 млн: https://t.co/GKLvOsvESH pic.twitter.com/gGFzF1DCN9 — Life | Новости (@lifenews_ru) 9 апреля 2017 г.

Мужчина был настолько шокирован, что вызвал полицию, которая и изъяла у него слитки. "Пусть я не получу золото назад, зато у меня останется мой прекрасный танк", – гордо заявил 55-летний коллекционер. По мнению Мида, иракские военные спрятали в отсек для топлива золото из хранилищ Кувейта.

