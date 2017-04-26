В Забайкалье разбился МиГ-31

Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Читинском районе Забайкальского края, передает Lenta.ru. Сообщается, что самолет потерпел крушение приблизительно в 120 километрах от Читы. "На борту находились два пилота. Их судьба устанавливается", – рассказал представитель экстренных служб региона. В Министерстве обороны рассказали, что самолет потерпел крушение при выполнении планового учебного полета в районе полигона Телемба в Бурятии. Оба летчика, по предварительным данным, катапультировались. На место аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.