Битва ондатры с трактором за лужу попала на видео
Пример небывалой храбрости маленького грызуна, не спасовавшего перед многотонной техников, стал достоянием общественности благодаря тому, что у водителя трактора был при себе мобильный телефон с камерой. Запись опубликовал портал Life.ru. Глядя на бросающуюся под колеса ондатру эксперты предположили, что зверек защищает лужу, считая ее, по всей видимости, своим домом. Возможно под водой скрывалась его потомство.
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