Битва ондатры с трактором за лужу попала на видео

Нешуточное противостояние разгорелось между ондатрой и трактором на одной из проселочных дорог в Муромцевском районе Омской области. Своими отчаянными действиями зверьку удалось ненадолго приостановить продвижение тяжелой техники по его луже.

Пример небывалой храбрости маленького грызуна, не спасовавшего перед многотонной техников, стал достоянием общественности благодаря тому, что у водителя трактора был при себе мобильный телефон с камерой. Запись опубликовал портал Life.ru. Глядя на бросающуюся под колеса ондатру эксперты предположили, что зверек защищает лужу, считая ее, по всей видимости, своим домом. Возможно под водой скрывалась его потомство.