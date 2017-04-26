Битва ондатры с трактором за лужу попала на видео

Умер актер из "Интернов" График отключения горячей воды Выборы президента Франции Плющенко шокировал ценами в школе Дом-2

Самое читаемое

Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Больную Варум откачивали 40 минут
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
В Москве схватили заблокировавшего детскую скорую автохама
партнеры
Среда 26 апреля
Лента новостей
12:56
Почему певица МакSим скрывает лицо дочери
12:47
Курильщиков сравнили с педофилами
12:44
Обезумевший Киев издевается над 94-летним ветераном
12:43
На западе Москвы расстреляли мужчину
12:38
Сестра Федора Бондарчука рассказала о конфликте в семье
12:29
Плющенко похвастался дорогим авто
12:07
Dni.Ru признали самым вовлекающим СМИ
12:04
Раскрыт секрет картины "Крик" Эдварда Мунка
12:03
Актрисе Александровой выстрелили в глаз
11:49
Соседи бегут от Порошенко
11:43
Заблокировавший детскую скорую автохам остался безнаказанным
11:33
В Киеве в детском саду прогремел взрыв
11:27
Найден простой способ заработать инфаркт
11:27
В Москве объявлено штормовое предупреждение
10:52
Рэпер Дрейк и Дэвид Боуи стали самыми популярными музыкантами
10:48
Главный палач Украины опозорился из-за обогревателя
10:45
Каких сюрпризов ждать России от Китая
10:25
Курс доллара показал рост
10:13
Звезда "Кухни" расплакалась из-за серьезной болезни
10:09
Названа дата премьеры девятого эпизода "Звездных войн"
09:59
Японский министр лишился работы из-за оскорбления
09:52
Эсминец США увернулся от иранского катера
09:52
Максакова кипит после потери наследства
09:21
Американец прославился на весь мир из-за измены подруги
09:18
Россиянам запретили пить вино из Черногории
09:14
В ДТП с четырьмя грузовиками под Москвой погиб человек
09:11
Турнир Dominator Extreme Fight 1 пройдет в Лобне
09:02
Домогаров еле сводит концы с концами
08:44
Судья села на шпагат на работе (видео)
08:43
Москвичам пообещали сырой и ветреный день
08:41
Самойлова и Кадыров спели в Храме Христа Спасителя
08:29
Европу охватила эпидемия кори
08:19
Таможня открыла охоту на дешевые детские автокресла
08:00
При пожаре на севере Москвы погиб человек
22:08
Максакова о семейной драме Вороненкова
21:55
На МКАД таксист сбил мужчину
21:34
Европейские цены растут в шесть раз быстрее российских
21:29
Вратарь забил гол через все поле (видео)
21:18
В Москве объявлен план "Перехват"
20:57
Теракт в метро Петербурга устроил глава "Аль-Каиды"
20:53
Лолита эмоционально отреагировала на диагноз дочери
20:51
На МКАД образовалась огромная пробка
20:39
Скончалась художник Александра Сайкина‍
20:30
Названа лучшая банкнота 2016 года
20:11
Филипп Киркоров скоро женится
20:05
В Петербурге в час пик закрыли станцию метро
20:04
Жена озвучила неожиданную причину гибели актера из "Интернов"
19:56
Когда прекратятся массовые отключения горячей воды
19:54
Галина Волчек и Минтимер Шаймиев удостоены звания Героя труда
19:31
На зеленой ветке московского метро случилось ЧП
19:22
Путину подарили соленые огурцы
19:09
Пластиковые джинсы вызвали скандал в Сети
19:07
Умерла писательница Елена Ржевская
19:00
Снимки абсолютно голой Виктории Бони появились в Сети
18:51
Избивший жену Нарцисс перевел стрелки на Бузову
18:35
Исламисты взяли ответственность за теракт в метро Петербурга
18:25
Первая жена хотела засудить Вороненкова перед смертью
17:56
У родившей звезды "Дома-2" обнаружили рак
17:51
Непонятливый Трамп заставил Меркель объясняться 11 раз
17:50
Как выучить иностранный язык на каникулах
17:49
Роналду после скандала поймали с самой красивой женщиной мира
17:43
Правила красивого отпуска
17:42
В Кремле похвалили проект реновации пятиэтажек
17:28
Мария Захарова выступает в ООН. Online
17:24
Невеста Гогунского удивила нарядом на свадьбе (фото)
17:15
Самого красивого преступника выгнали из страны
17:03
Путин протянул руку утопающей Украине
16:55
Трейлер шпионского боевика Kingsman бьет рекорды (видео)
16:46
За замужней Высоцкой поухаживал Шахрин
16:40
Избитая дочь Пьера Нарцисса пригрозила самоубийством
16:39
Бедных украинцев оставили без борща
16:33
В Омске состоялся форум "Единой России" по культуре
16:18
Шеф-повар московского ресторана выстрелил в посетителя
16:09
Запад признал Захарову секс-символом
15:58
В Москве соберут SEO-специалистов и интернет-маркетологов
15:55
В Москве в ванной нашли мертвой 4-летнюю девочку
15:52
Памела Андерсон рассказала об интиме с основателем WikiLeaks
15:44
Теннисистки померятся силами в Подмосковье
15:43
В убийстве Вороненкова появились новые детали
15:31
Пожарный нокаутом спас девушку от смерти
15:17
Charlie Hebdo поднял на смех Макрона с женой
15:16
Том Харди устроил "голливудские" гонки и поймал вора
15:00
С умершей москвички требовали 200 тысяч долга за коммуналку
14:55
Траньков семь лет делит постель с другим "парнем"
14:50
Жена обвинила Пьера Нарцисса в насилии и пьянстве
14:47
Развенчаны самые популярные мифы о витаминах
14:27
Зачем Ким Чен Ын держит мир в страхе
14:22
В центре Москвы участники ДТП устроили "гангстерскую" разборку
14:16
Сколько получают актеры "Игры престолов"
14:01
Улицы российских городов заливает кипятком и соком
13:57
Что случилось с внешностью Ксении Собчак
13:52
Под Ростовом школьника жестоко пытали друзья
13:38
Полицейского уволили за сломанный ноготь зайца (видео)
13:08
Хоккеистки устроили ледовое побоище (видео)
13:02
В российских мужчинах разглядели домохозяек
12:59
В особняке актера Иншакова на Рублевке прошли обыски
12:46
Составлен график отключения горячей воды в Москве
12:40
При стрельбе у ресторана в центре Москвы пострадал человек
12:34
В Польше перевернулся автобус с туристами
12:33
Поклонники умоляют Елену Воробей остановиться
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Филипп Киркоров скоро женится
Ваенга грубо ответила публично унизившей ее Смеховой
Составлен график отключения горячей воды в Москве
Максакова кипит после потери наследства
Адвокат семьи Фриске объявил о горе в семье
Убитый муж оставил Максакову без наследства
Регионы

Битва ондатры с трактором за лужу попала на видео

Фото: wikipedia.org
Нешуточное противостояние разгорелось между ондатрой и трактором на одной из проселочных дорог в Муромцевском районе Омской области. Своими отчаянными действиями зверьку удалось ненадолго приостановить продвижение тяжелой техники по его луже.
прочитано 198 раз

Пример небывалой храбрости маленького грызуна, не спасовавшего перед многотонной техников, стал достоянием общественности благодаря тому, что у водителя трактора был при себе мобильный телефон с камерой. Запись опубликовал портал Life.ru. Глядя на бросающуюся под колеса ондатру эксперты предположили, что зверек защищает лужу, считая ее, по всей видимости, своим домом. Возможно под водой скрывалась его потомство.

26 апреля 2017, 12:36

комментарии

Политика

Непонятливый Трамп заставил Меркель объясняться 11 раз
Путин протянул руку утопающей Украине
Запад признал Захарову секс-символом
Charlie Hebdo поднял на смех Макрона с женой

Шоу-бизнес

Сестра Федора Бондарчука рассказала о конфликте в семье
Мать Фриске пытается растопить сердце Шепелева
Актрисе Александровой выстрелили в глаз
Охрана не отходит от палаты больного Тимати

Проишествия

Пожарный нокаутом спас девушку от смерти
Полицейского уволили за сломанный ноготь зайца (видео)
В США любовник казнил россиянку в лесу
Ведущего ударила молния во время эфира (видео)

Lifestyle

Рэпер Дрейк и Дэвид Боуи стали самыми популярными музыкантами
Названа дата премьеры девятого эпизода "Звездных войн"
Трейлер шпионского боевика Kingsman бьет рекорды (видео)
Том Харди устроил "голливудские" гонки и поймал вора
Регионы

Все насильники из детдома в Петербурге арестованы

Подозреваемые отрицают вину
Шоу-бизнес

Домогаров еле сводит концы с концами

Мужчина живет на учительскую зарплату матери
Шоу-бизнес

Звезда "Кухни" расплакалась из-за серьезной болезни

Врачу она сказала, что страдает от болей в животе
Регионы

Под Смоленском "фокусник" случайно сжег свою жену

Мужчина демонстрировал супруге трюк "Огнедышащий дракон"

Гороскоп

Филипп Киркоров скоро женится
Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
Табаков покинет семью ради жизни за границей
Новая любовь Андрея Соколова

Фоторепортажи

Чурикова предстала перед иностранным продюсером во всей красе
Самые милые домашние животные
Пресняков порадовал младшую сестру Клаву
Самые сексуальные миллиардерши планеты

Спорт

Роналду после скандала поймали с самой красивой женщиной мира
Хоккеистки устроили ледовое побоище (видео)
Как фигуристка Медведева обманывает зрителей
Беременная Уильямс стала первой ракеткой мира

Регионы

Улицы российских городов заливает кипятком и соком
Устроивший взрыв в школе подросток взял гранату у деда
Массовая драка со стрельбой попала на видео
Неожиданный поворот в деле о взрыве в дагестанской школе
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru