За хабаровским стрелком тянется кровавый след

Напавший на приемную управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Хабаровскому краю убил до этого инструктора стрелкового клуба и похитил огнестрельное оружие. Об этом говорится в сообщении центра общественных связей ведомства.

Спецслужбы продолжают выяснять обстоятельства произошедшей в пятницу, 21 апреля, трагедии в Хабаровске. По известной на данный момент информации, неизвестные напали на стрелковый клуб "Хаммер", похитив 25 единиц огнестрельного оружия. По другим сведениям, злоумышленники вынесли из тира 40 "стволов". Как передает "Интерфакс" со ссылкой на представителей ведомства, нападавших было 10 человек.

В то же время сообщается, что полицейские смогли задержать одного из подозреваемых в нападении. По некоторым сведениям, у него в квартире был изъят боевой автомат с патронами, который, по предварительным данным, был похищен при нападении на стрелковый клуб.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан на снимаемой квартире один из предполагаемых преступников. При обыске у него обнаружен и изъят боевой автомат с патронами, по предварительным данным, похищенный при нападении на тир", – приводит информацию РБК. По некоторым сведениям, задержанный – 29-летний уроженец Ставропольского края. Ранее он не был судим.





Нападение на приемную ФСБ произошло сегодня в 17.02 по местному времени (10.02 по Москве). По предварительным данным, злоумышленник обещал передать сотрудникам ФСБ данные на всех экстремистов Хабаровского края. Он позвонил в дверь приемной и для принятия информации к нему вышли оперативник и переводчик, передает Life.ru.

После этого мужчина не стал выдвигать никаких требований, а сразу же открыл огонь по сотрудникам ведомства. На данный момент следователям удалось установить, что стрелявшим был местный житель 1999 года рождения по фамилии Конев, пишет "Интерфакс". По данным издания, злоумышленник был вооружен автоматом и двумя пистолетами.

По данным спецслужб, ранее русский по национальности стрелок состоял в неонацистской организации. Однако два года назад он принял ислам.