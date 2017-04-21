Хабаровский стрелок обманул сотрудников ФСБ перед бойней

Выяснились новые подробности нападения на приемную ФСБ в Хабаровске. Оказалось, что злоумышленник обманом выманил сотрудников ведомства из кабинета, а затем открыл огонь.

По предварительным данным, злоумышленник обещал сотрудникам ФСБ слить данные всех экстремистов в Хабаровском крае. Он позвонил в дверь приемной и для принятия информации к нему вышли оперативник и переводчик, передает Life.ru.

После этого мужчина не стал выдвигать никаких требований, а сразу же открыл огонь по сотрудникам ведомства. На данный момент следователям удалось установить, что стрелявшим был местный житель 1999 года рождения по фамилии Конев, пишет "Интерфакс".

По данным спецслужб, ранее русский по национальности стрелок состоял в неонацистской организации. Однако два года назад он принял ислам.

Ранее сообщалось, что неизвестный ворвался в приемную ФСБ и открыл огонь по сотрудникам ведомства. В результате происшествия погибли оперативник и посетитель учреждения. Стрелок был ликвидирован на месте. Расследование преступления продолжается.