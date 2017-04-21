При нападении на приемную ФСБ погибли три человека

Приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю атаковал неизвестный. В результате происшествия были убиты три человека.

ЧП случилось 21 апреля в 17:02 по местному времени. Неизвестный ворвался в управление ФСБ России по Хабаровскому краю и, не пересекая зону технического контроля, открыл огонь по людям в приемной, передает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

Один посетитель получил ранения, еще один погиб. Жертвой атаки также стал сотрудник ФСБ. Злоумышленник был ликвидирован.

По некоторым данным, возле здания управления прогремел взрыв, сообщает URA.RU. Оперативный дежурный не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. "Пока без комментариев", – заявил он.

На месте происшествия ведутся оперативные мероприятия. Расследование продолжается.

Полиция оцепила центр Хабаровска и не пропускает водителей на улицы Волочаевская и Шеронова, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Интернет-пользователи опубликовали видео из приемной ведомства.

ОГО!!! Хабаровск выдаёт!!! В здании ФСБ какая то нездоровая движуха. pic.twitter.com/YTVfJHFfDy — Олег Т. (@docZLO) 21 апреля 2017 г.

Напомним, что спецслужбы проводят серию операций по задержанию представителей экстремистских организаций. Ранее во Владимирской области силовики уничтожили двух террористов – уроженцев Средней Азии.