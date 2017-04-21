Зарубежные гости Ялтинского форума призвали снять санкции

В ходе проходящего в Крыму третьего Ялтинского международного экономического форума иностранные гости призвали Запад отказаться от антироссийской риторики и снять введенные ранее санкции. Политики Представители 50 стран мира также выступили за скорейшее признание российского статуса Крыма.

Крупнейшая иностранная делегация на форуме – представители Италии. В ее состав вошли около 50 человек. Сенатор от партии "Вперед Италия" Бартоломео Амидеи считает, что столь широкое присутствие итальянцев на форуме поможет улучшить отношения между странами. По его словам, он намерен, узнать в деталях и донести информацию о проектах и инициативах Крыма до лидера партии Сильвио Берлускони и правительства Италии.

Амидеи напомнил, что история введения различных санкций наглядно продемонстрировала их деструктивное влияние на рынки и экономическое сотрудничество. "Этот негативный эффект особенно заметен, если санкции применяются против культурно и исторически близкого региона – а Россию и Италию связывает очень многое", – подчеркнул он.

Сенатор считает, что правительство Италии должно пересмотреть свою политику и восстановить досанкционное экономическое сотрудничество с Россией, нарастить экспорт в Россию. "Массовый приход бизнеса из стран ЕС в Крым может случиться раньше, чем мы ожидаем", – предположил Амидеи.

Другой итальянский сенатор Серджио Дивина, представляющий регион Венето, также призвал прорвать блокаду и восстановить присутствие Италии на российском рынке. Он заявил, что ограничительные меры, введенные Западом, противоречат внутренним интересам Европы. "Это удар по нашему карману – особенно для тех, кто, как Италия, пострадал от снижения экспорта в Россию", – цитирует парламентария "Российская газета".

Он заметил, что потери итальянской экономики с момента ввода санкций составляют от 3,6 до 4 миллиардов евро. "Этот эффект ощущается до сих пор. И мой регион – Венето – входит в число регионов, сильнее всего пострадавших от этих решений, – сказал Дивина, выразив надежду, что Рим пересмотрит свою позицию по отношению к России. – Вы знаете, сколько друзей у вас в Италии? Много! Все готовы работать с вами".

В Италии подсчитали потери от санкций против России https://t.co/w80G0TATd6 pic.twitter.com/o3MVQyt9L8 — RT на русском (@RT_russian) 20 апреля 2017 г.

Неразумность антироссийских санкций отметил и депутат Национального совета Австрии Иоганн Хюбнер. Он подчеркнул, что развивать различные контакты с Россией и Крымом – в интересах его страны. "Мы вместе движемся в будущее и должны помогать и поддерживать друг друга на этом пути, – заявил австрийский законодатель. – Сейчас важно создать в Крыму условия для эффективного экономического и политического развития".



Он напомнил, что с первого дня введения ограничений в отношении России отовсюду слышна критика санкций. "Это глупые меры, в которых не было и нет необходимости, – заявил Хюбнер. – Они разрушают возможности для диалога, условия для экономического развития".

Ялтинский международный экономический форум – станет крупнейшим международным мероприятием в новейшей истории Крыма. В нем участвуют по последним данным 214 представителей международного бизнеса, государственных деятелей, политиков и общественных деятелей более чем из 40 стран мира.