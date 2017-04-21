Украина насмешила истерикой из-за форума в Крыму

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с проведением Ялтинского международного экономического форума. Мероприятие проходит в Крыму с 20 по 22 апреля.

В Министерстве иностранных дел соседнего государства посчитали проведение форума грубым нарушением Россией суверенитета и законодательства Украины. Кроме того, в ведомстве уверены, что Москва игнорирует нормы международного права.

Официальный Киев в категоричной форме потребовал от российской стороны принятия неотложных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета страны, сообщается на сайте украинского МИДа. Также он призвал Москву немедленно прекратить эту практику.

@lifenews_ru Пора послать хунте ноту протеста,что они наш Киев занимают незаконно. — ¤ДОБРАЯ ФЕЯ¤ (@GoraEverest_777) 21 апреля 2017 г.

Протест Киева стал предметом обсуждения в Сети. Пользователи высмеяли Украину, закатившую истерику из-за форума в Крыму.



���� Украина направила России ноту протеста из - за Ялтинского форума. Пятница! День страданий свидомых... pic.twitter.com/I5bv5sAn5q — Filin Amvrosiy (@FilinAmvrosiy) 21 апреля 2017 г.

III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. Ожидается, что в его рамках будут подписаны соглашения на сумму более 100 миллиардов рублей.

МИД Украины направил России ноту протеста из-за Ялтинского форума: https://t.co/CNqdVOmOKn



форум то им чем помешал. Или лишь бы повякать... — Serg Kras (@KrasSV) 21 апреля 2017 г.

Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума https://t.co/lZ0PF5LKaX — Вести.Ru (@vesti_news) 21 апреля 2017 г.

На мероприятие прибыли около полутора тысяч участников более чем из 40 государств. В 2016 году форум посетили гости из 50 стран, было заключено 12 инвестиционных соглашений.