Украина насмешила истерикой из-за форума в Крыму
В Министерстве иностранных дел соседнего государства посчитали проведение форума грубым нарушением Россией суверенитета и законодательства Украины. Кроме того, в ведомстве уверены, что Москва игнорирует нормы международного права.
Официальный Киев в категоричной форме потребовал от российской стороны принятия неотложных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета страны, сообщается на сайте украинского МИДа. Также он призвал Москву немедленно прекратить эту практику.
@lifenews_ru Пора послать хунте ноту протеста,что они наш Киев занимают незаконно.— ¤ДОБРАЯ ФЕЯ¤ (@GoraEverest_777) 21 апреля 2017 г.
Протест Киева стал предметом обсуждения в Сети. Пользователи
высмеяли Украину, закатившую истерику из-за форума в Крыму.
���� Украина направила России ноту протеста из - за Ялтинского форума. Пятница! День страданий свидомых... pic.twitter.com/I5bv5sAn5q— Filin Amvrosiy (@FilinAmvrosiy) 21 апреля 2017 г.
III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. Ожидается, что в его рамках будут подписаны соглашения на сумму более 100 миллиардов рублей.
МИД Украины направил России ноту протеста из-за Ялтинского форума: https://t.co/CNqdVOmOKn— Serg Kras (@KrasSV) 21 апреля 2017 г.
форум то им чем помешал. Или лишь бы повякать...
Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума https://t.co/lZ0PF5LKaX— Вести.Ru (@vesti_news) 21 апреля 2017 г.
На мероприятие прибыли около полутора тысяч участников более чем из 40 государств. В 2016 году форум посетили гости из 50 стран, было заключено 12 инвестиционных соглашений.
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