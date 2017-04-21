Москва осадила истерящий из-за Крыма Киев

В Москве высказались об истерике Киева по поводу проведения экономического форума в Ялте. На происходящее лучше никак не реагировать, отметил член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Это не первая нота протеста со стороны официального Киева, напомнил Цеков. "Они просто не хотят считаться с реальностью, не хотят признавать Крым частью России", – отметил он в комментарии для НСН.

Сенатор подчеркнул: не стоит обращать внимания на подобные действия и повторять, что полуостров является частью России и имеет суверенное право принимать любые делегации, в том числе международные. "Я думаю, разговаривать по-серьезному надо будет только с новым руководством Украины, которое появится либо в результате очередных выборов, либо внеочередных выборов. С каждым новым руководством Украины ситуация по Крыму будет смещаться со стороны власти Украины", – добавил член Совфеда.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, какой ответ ведомство даст истерящей Украине. "Традиционный", – заверила она.





Напомним, что украинский МИД направил России ноту протеста в связи с проведением III Ялтинского международного экономического форума. В ведомстве отметили, что мероприятие "грубо нарушает суверенитет и законодательство" страны, а Москва "игнорирует нормы международного права".

Киев в категоричной форме потребовал от российской стороны принятия неотложных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета, сообщается на сайте украинского МИДа. Также он призвал Москву "немедленно прекратить эту практику".

III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. Ожидается, что в его рамках будут подписаны соглашения на сумму более 100 миллиардов рублей. На мероприятие уже прибыли около полутора тысяч участников из десятков государств. В 2016 году форум посетили гости из 50 стран, было заключено 12 инвестиционных соглашений.

