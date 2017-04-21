Москва осадила истерящий из-за Крыма Киев
Это не первая нота протеста со стороны официального Киева, напомнил Цеков. "Они просто не хотят считаться с реальностью, не хотят признавать Крым частью России", – отметил он в комментарии для НСН.
Сенатор подчеркнул: не стоит обращать внимания на подобные действия и повторять, что полуостров является частью России и имеет суверенное право принимать любые делегации, в том числе международные. "Я думаю, разговаривать по-серьезному надо будет только с новым руководством Украины, которое появится либо в результате очередных выборов, либо внеочередных выборов. С каждым новым руководством Украины ситуация по Крыму будет смещаться со стороны власти Украины", – добавил член Совфеда.
В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, какой ответ ведомство даст истерящей Украине. "Традиционный", – заверила она.
Напомним, что украинский МИД направил России ноту протеста в связи с проведением III Ялтинского международного экономического форума. В ведомстве отметили, что мероприятие "грубо нарушает суверенитет и законодательство" страны, а Москва "игнорирует нормы международного права".
Киев в категоричной форме потребовал от российской стороны принятия неотложных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета, сообщается на сайте украинского МИДа. Также он призвал Москву "немедленно прекратить эту практику".
III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. Ожидается, что в его рамках будут подписаны соглашения на сумму более 100 миллиардов рублей. На мероприятие уже прибыли около полутора тысяч участников из десятков государств. В 2016 году форум посетили гости из 50 стран, было заключено 12 инвестиционных соглашений.
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