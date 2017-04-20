Фийон отдал Крым России

Крым русский – с исторической, культурной и лингвистической точки зрения. Россия оттуда никогда не уйдет, и Запад должен это учитывать, признал кандидат в президенты Франции.

Будущее полуострова можно решить на международной конференции под эгидой ООН. При этом следует соблюдать как международное право, так и право наций на самоопределение, уверен Франсуа Фийон.

"Никто не может отрицать, что Крым – это российская территория с исторической, культурной, лингвистической точек зрения. Упорство в том, что Россия должна оставить Крым, никогда ни к чему не приведёт", — заявил кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" в интервью газете Le Figaro.

Референдум, на котором жители полуострова высказались за воссоединение Крыма с Россией, прошел в 2014 году. Киев его итогов не признает. В Москве же заявляют, что плебисцит прошел с соблюдением всех международных норм, а президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Перед первым туром президентских выборов во Франции лидирует бывший министр экономики Эммануэль Макрон. Его поддерживают 25% избирателей. За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен готовы проголосовать 22%. Экс-премьер Франции Франсуа Фийон и лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон делят третье место. Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 23 апреля.