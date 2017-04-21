В Петербурге автоледи проехала по мосту во время развода

В Санкт-Петербурге автоледи на внедорожнике переехала Троицкий мост в тот момент, когда его разводили. Сотрудникам дорожной полиции удалось задержать нарушительницу лишь на Петроградской набережной.

Инцидент произошел ночью 21 апреля. Как рассказали очевидцы, дама за рулем "Командора" выехала на проезжую часть перед мостом, где внезапно остановилась. Поскольку женщина в салоне не подавала признаков жизни, один из проезжавших мимо водителей решил, что она потеряла сознание, и вызвал службу спасения, передает Life.ru.

Однако пока мужчина разговаривал по телефону, автоледи внезапно пришла в себя. Она тронулась с места, протаранила шлагбаум со стороны Марсова поля и лихо перемахнула через мост во время его развода.

Как уточняют очевидцы, во время инцидента крылья моста еще не начали разводить. На Петроградской набережной машину нарушительницы удалось задержать.

В отношении автоледи был составлен протокол. При этом 44-летняя любительница экстрима отказалась проходить тест на алкоголь, сообщает "Водитель Петербурга".

Троицкий мост – разводной мост через Неву в Санкт-Петербурге. Каждую ночь его разводят с 1:20 до 4:50 по московскому времени. Мосты поднимаются для прохода судов по Неве из Балтийского моря в реки Европейской части России и обратно. В период разведения проезд по мосту строго запрещен.