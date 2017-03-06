Девушка обнажилась на публике за 15 тысяч рублей

Весьма пикантный конкурс прошел в одном из ночных клубов Благовещенска. Девушка согласилась раздеться на глазах у посетителей за 15 тысяч рублей.

Участницы должны были эффектно раздеться до нижнего белья. В финал вышли две девушки, однако зрители не смогли выбрать из них лучшую, передает Life.ru.

Ведущий предложил конкурсанткам показать голую грудь, но и это не помогло определить победительницу. После этого девушкам осталось лишь снять трусики. В итоге 15 тысяч рублей получила та, которая отважилась на этот шаг.