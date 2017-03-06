Девушка обнажилась на публике за 15 тысяч рублей
Участницы должны были эффектно раздеться до нижнего белья. В финал вышли две девушки, однако зрители не смогли выбрать из них лучшую, передает Life.ru.
Ведущий предложил конкурсанткам показать голую грудь, но и это не помогло определить победительницу. После этого девушкам осталось лишь снять трусики. В итоге 15 тысяч рублей получила та, которая отважилась на этот шаг.
Президент США внезапно пошел против России
Актриса предпочла скрыться от общественности из-за шумихи
Влюбленные уехали отмечать годовщину свадьбы в Европу
Актер стал жертвой клеветников