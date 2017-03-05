В Кирове упавший с крыши снег убил женщину

В Кирове днем 5 марта на женщину с крыши упала снежная глыба. В результате происшествия пострадавшая скончалась на месте.
По факту случившегося проводится проверка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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