Трое детей погибли из-за возгорания стиральной машины
Трагедия произошла в деревне Пудовка Кривошеинского района Томской области. На вызов пожарные подразделения прибыли оперативно – через две минуты после сообщения о ЧП.
Когда сотрудники МЧС прибыли по указанному адресу, кровля одноэтажного бревенчатого дома уже была полностью охвачена огнем. Огонь полыхал и внутри здания. Пожар был ликвидирован на площади 57 квадратных метра.
"На пожар от МЧС привлекались девять человек и три единицы техники. Для установления причины возгорания на место выехали сотрудники испытательной пожарной лаборатории и оперативная группа Главного управления МЧС России по Томской области", – сообщает Life.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Томской области.
При разборе завалов были обнаружены тела трех детей – трехлетнего мальчика и двух его сестер возрастом одного и двух лет. Их матери удалось спастись. Женщина госпитализирована с ожогами. По факту гибели детей Следственный комитет начал проверку.
По предварительной версии, причиной пожара стала стиральная машинка, работающая дома в момент возгорания. В настоящее время по факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Максимальная санкция по ней предполагает лишение свободы на четыре года.
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